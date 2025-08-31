Man City in difficoltà! Alla sosta col secondo ko di fila: perde 2-1 a Brighton
La terza giornata di Premier League finisce con un colpo di scena. Non tanto per il Nottingham Forest di Espirito Santo, che ha travolto per 3-0 un West Ham sempre più ultimo e a corto di punti, ma da parte del Manchester City, prossimo avversario del Napoli in Champions League.
Dopo un primo tempo quasi dominato dagli uomini di Pep Guardiola, che si sono portati avanti con il solito Haaland al minuto 34 del primo tempo, nella ripresa c'è stato un crollo verticale assurdo che ha permesso al Brighton di trovare prima il pari e poi la freccia per il 2-1. Un successo d'oro per i Seagulls di Hurzeler, che così si portano anche al decimo posto e in testa agli sky blues, fermi a quota tre punti.
I risultati
Brighton-Manchester City 2-1: Erling Haaland 34'; Milner 67' (rigore), Gruda 89'
Nottingham Forest-West Ham 3-0: Bowen 84', Paquetá 88' (rigore), Wilson 90' +1
Domenica 31 agosto
Ore 17.30 Liverpool-Arsenal
Ore 20 Aston Villa-Crystal Palace
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Chelsea 7 punti
2. Arsenal 6*
3. Tottenham 6
4. Liverpool 6*
5. Everton 6
6. Sunderland 6
7. Bournemouth 6
8. Manchester United 4
9. Nottingham Forest 4
10. Brighton 4
11. Leeds 4
12. Manchester City 3
13. Burnley 3
14. Brentford 3
15. West Ham 3
16. Crystal Palace 2*
17. Newcastle 2
18. Fulham 2
19. Aston Villa 1*
20. Wolverhampton 0
