Man United, colpi in estate? Amorim: "Prima di comprare dobbiamo vendere"

Nonostante le deludenti posizioni in classifica tra Manchester United e Tottenham, lo scontro diretto che andrà in scena questa domenica in Premier League preannuncia certamente spettacolo, anche se le due squadre vivono momenti opposti. I Red Devils infatti, qualificati agli ottavi di Europa League, sono riusciti a procedere al turno successivo di FA Cup, al contrario degli Spurs in crisi totale per l'eliminazione anche in Carabao Cup e prestazioni senza dubbio altalenanti.

Il tecnico Manchester United, Ruben Amorim, ha presenziato in conferenza stampa per parlare del lavoro svolto con la squadra di oltre una settimana, fornendo alcuni aggiornamenti sugli infortuni: "No, è stata una buona settimana fino a due giorni fa", ha confessato. "Abbiamo avuto anche alcuni problemi, non abbiamo giocatori che sono tornati, forse abbiamo uno o due problemi, stiamo aspettando. Abbiamo anche un giocatore che è malato, quindi vedremo chi sarà in forma. Ma è stato positivo lavorare con la squadra, sentire i giocatori e cercare di migliorare le prestazioni.

Dei contrattempi per alcuni giocatori sulla via del recupero dagli infortuni? Sì. Problemi seri? Vedremo nel fine settimana", si è limitato ad aggiungere a riguardo Amorim. Quanto all'importanza del match con il Tottenham: "Ogni partita ora fino alla fine della stagione è una partita importante per noi. Dobbiamo migliorare il nostro modo di giocare a calcio, ma soprattutto dobbiamo vincere. In ogni caso, dobbiamo vincere e per farlo dobbiamo migliorare il nostro modo di giocare a calcio".

Quanto possono incidere le riduzioni dei costi del club sui suoi piani di mercato? "Qui è semplice, per fare qualcosa dobbiamo vendere giocatori. Il mio focus è preparare la partita, il mercato è chiuso. Dobbiamo concentrarci sulle partite che abbiamo, in particolare sulla prossima, e poi in estate vedremo. Vendere per acquistare in estate? Conoscete le regole meglio di me. Il nostro focus ora è vincere queste partite, poi avremo tempo per concentrarci su quello. Sono davvero, davvero concentrato nel vincere la prossima partita".