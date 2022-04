Mandorlini: "Dispiace per questo finale, ma non cambia tutto quello fatto da Spalletti"

"Ero convinto che il Napoli fosse l’antagonista più forte per competere, poi vincere è anche frutto di situazioni che ti devono girare".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ allenatore, Andrea Mandorlini: "Quando perdi una partita che era chiusa in quel modo, in pochi minuti, è difficile dare spiegazioni. Al di là di questa partita dispiace per il Napoli, che poteva davvero competere con le milanesi fino alla fine, ma non cambia quello che Spalletti ha fatto durante tutta la stagione. Quando perdi una partita con episodi così rocamboleschi, ci può stare, mi sembra un po’ troppo esagerato tutto quello che sento dire su Luciano.

Occasione scudetto persa? Ero convinto che il Napoli fosse l’antagonista più forte per competere, poi vincere è anche frutto di situazioni che ti devono girare. L’Inter l’ha fatto con la vittoria rocambolesca contro la Juventus. L’Empoli non vinceva dall’andata proprio col Napoli, quegli errori sono così pesanti ma purtroppo capitano. Soltanto vivendo e la prossima partita dirà se il Napoli ha superato questa batosta. Rimanere in quella posizione lì è comunque che in pochi a inizio campionato credessero.

Futuro Spalletti? Ha un altro anno di contratto, ci sono dichiarazioni passate del presidente a favore di Luciano. Ha fatto un buonissimo campionato, queste ultime partite non possono cambiare un lavoro di 10 mesi a meno che non ci sia qualcosa di diverso che non sappiamo”.