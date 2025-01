Mandorlini: "Napoli per competere a certi livelli ha bisogno di gente come Danilo"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore ex Verona ed ex calciatore, tra le tante, di Inter, Udinese ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Negli ultimi anni si è discusso tanto tra "giochisti" e "risultatisti", ma sembra che oggi tutti concordino sull'importanza dell'equilibrio. È d'accordo?

"Assolutamente sì. L'equilibrio è fondamentale, anche se, nel calcio, può essere rotto da episodi, qualità dei giocatori o altre variabili. Questo è il bello dello sport: nulla è mai definitivo. Anche nelle gare più equilibrate, i giocatori di livello possono ribaltare qualsiasi situazione."

Napoli-Verona sarà una sfida interessante. Il Napoli vuole confermarsi capolista, mentre il Verona cerca punti salvezza. Come la vede?

"Sarà una partita difficile per il Verona. Il Napoli è una delle contendenti più accreditate per lo scudetto, insieme all'Inter. Sta facendo un grande campionato, meritando il primo posto. Per il Verona, giocare a Napoli è sempre complicato, soprattutto contro una squadra che sta dimostrando di essere in ottima forma."

Alcuni sostengono che l'Atalanta abbia "snobbato" la Supercoppa. Lei cosa ne pensa?

"Non direi che l'ha snobbata. Gasperini è un grande allenatore e ha fatto delle scelte, evidentemente si fida delle sue seconde linee. L'Atalanta sta disputando una stagione straordinaria e quelle decisioni potrebbero essere state necessarie per gestire il gruppo e dare spazio ai giocatori. Peccato per la sconfitta, ma non credo che questo influirà sul loro percorso."

Danilo, se dovesse arrivare al Napoli, alzerebbe davvero l'asticella della competitività del club?

"Sono convinto di sì. Danilo è un giocatore di grande qualità e il Napoli, per continuare a competere ad alti livelli, ha bisogno di elementi di questo calibro. Non so perché sia stato messo da parte dalla Juventus, ma il suo profilo è indiscutibilmente di livello."