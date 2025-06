Manfredi: “De Bruyne conferma Napoli come meta d’arrivo. Sulla cittadinanza ad ADL…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: “L’arrivo di De Bruyne? Significa molto, Napoli è ormai una città globale, una meta d’arrivo e non una tappa di passaggio. I campioni arrivano qui per restarci, non per scappare. Napoli ha vinto e continua a vincere nello sport.

Cittadinanza per De Laurentiis? Il presidente sta dando tantissimo alla città, due Scudetti e una squadra competitiva su tutti i livelli. La città deve essere grata per il suo lavoro, sicuramente ci sarà il riconoscimento che merita. Ognuno ha il suo carattere, ma i meriti sono indiscutibili”.