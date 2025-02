Manna a Sky: "Okafor veniva da un infortunio, sta lavorando forte!". Poi fa il punto sui rinnovi

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, durante la quale ha fornito aggiornamenti importanti sulla squadra. Nell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24, Manna ha parlato di Okafor: "Arrivava da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa".

Riguardo ai rinnovi contrattuali, Manna ha affermato che fanno parte della routine del club. Ha confermato che per Olivera è solo questione di tempo e "manca soltanto l'annuncio ufficiale. Le trattative con Meret sono in corso". Mentre per Anguissa la situazione è diversa: "Ne parleremo, ma non c'è fretta. Stiamo lavorando per costruire un futuro solido".