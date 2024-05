Manna, l’ex presidente svela: "Ha feeling con Gasp e Allegri, ma con Conte c'è unità d'intenti"

"Manna è giovane, ora Napoli per lui sarà un’ottima esperienza, comunque vada”.





“Manna è a Castelvolturno? Beh, penso che stia facendo più cose in contemporanea, sicuramente sta cercando di capire i meccanismi del Napoli muovendosi anche sul mercato e - ha detto Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - seguendo le prime indicazioni fornitegli.

Mi dite che firmerà fino al 2029? Meglio così, è giusto programmare ad ampio raggio per aprire un nuovo ciclo. Ovviamente come al solito sarà il tempo a fornirci le risposte definitive. Sul nuovo allenatore del Napoli io penso che ci sia assoluta unità d’intenti per Conte, l’unico problema credo sia l’ingaggio ma se c’è la volontà da ambo le parti l’accordo si può trovare. Manna inoltre so che con Gasperini si trova bene e lo stima, con Allegri ha un buon feeling. Lui e il tecnico sono stati i riferimenti tecnici della Juventus nel periodo di transizione societaria. Non penso che abbia molto da perdere Manna, anzi da questa avventura nel Napoli ha tutto da guadagnare. Manna è giovane, ora Napoli per lui sarà un’ottima esperienza, comunque vada”.