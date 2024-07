Manna: "Mercato? Niente follie, siamo sereni e faremo altri colpi! Conte centrale nelle scelte"

Nel corso della conferenza di Giovanni Di Lorenzo è intervenuto anche il ds Giovanni Manna che ha parlato per la prima volta alla stampa: "Noi abbiamo cercato di poter dare all'allenatore sin dai primi giorni di ritiro una squadra già competitiva per affrontare subito il campionato. E' chiaro che ci saranno dei movimenti, c'è ancora un mese di mercato, e potremmo fare degli inserimenti. E' un percorso, un progetto che sta iniziando quest'anno che vede l'allenatore centrale. Condividiamo col club una strategia, siamo tranquilli, abbiamo le idee chiare ma non faremo cose folli ma funzionali alle nostre idee tecnico-tattica a supporto dell'allenatore.

Il mercato spesso è fatto di opportunità e quando si presentano si vede. Siamo tranquilli, non siamo in ansia, abbiamo una squadra competitiva per il nostro obiettivo che è ripartire raggiungendo la Champions. Sarà complicato, c'è tanto da fare, ma siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre caratteristiche.

Attaccante col Modena? Sono qui per dare un segnale di unità, per farvi capire che siamo tutti una cosa sola e insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con valori importanti. Detto questo, con Osimhen, Simeone e Cheddira in attacco siamo coperti. Poi ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni".