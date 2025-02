Manna replica ad Ausilio: "Speriamo che l'Inter faccia percorso importante in Champions"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo Giovanni Manna ha risposto al collega nerazzurro Piero Ausilio, che ha detto che firmerebbe per uno scudetto al Napoli e la Champions all’Inter: "Lui ci firma, mentre noi speriamo che mercoledì l'Inter faccia un percorso importante in Champions, così come le altre squadre italiane impegnate in Europa, per il bene del nostro calcio."

