Manna su Conte: "Programmiamo il futuro! Per noi è un'ancora di salvezza"

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Nelle sue interviste odierne il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a più riprese anche del lavoro svolto in panchina da Antonio Conte. Queste le parole del dirigente a Sky Sport sull'allenatore:

Cosa significa avere Antonio Conte? "E' determinante, un'ancora di salvezza. Quest'anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l'annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra".

Questo invece il pensiero dello stesso Manna a SportMediaset. State progettando già il futuro con Conte? "E' normale, si pianifica sempre. Ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile. In altre circostanze non saremmo terzi e non avremmo vinto una Supercoppa. Con serenità e tranquillità guardiamo al futuro".