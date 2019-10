Manolas sul caso Insigne: "I litigi tengono lo spogliatoio vivo, ma non ci sono mai stati problemi"

Tanti gli spunti che Kostas Manolas ha regalato durante l'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore greco ha parlato anche dell'abbraccio tra Insigne ed Ancelotti dopo il gol del capitano a Salisburgo.



Che segnale è l'abbraccio ad Ancelotti? Il gruppo è unito. "Mi piace leggere le cose, vedo qua che catastrofizziamo facilmente. Insigne non era quello, l'altro non era quello, litigi. Ma se nello spogliatoio non si litiga allora non è vivo, bisogna avere anche questo. Per me non c'è mai stato problema tra Insigne e l'allenatore, un piccolo litigio ma lui è il nostro capitano, se lui sta bene possiamo vincere facilmente".