Mara Venier dalla parte dei tifosi: "Anche io avrei festeggiato per Napoli! Avrei tolto pure la mascherina!"

Ai tempi del Coronavirus sono state tante le polemiche sui tifosi del Napoli per i festeggiamenti post vittoria della Coppa Italia. La conduttrice televisiva Mara Venier, durante la trasmissione televisiva 'Domenica in' ha espresso il proprio parere a riguardo: "Sarò di parte perchè tifo Napoli, ma anche io sarei scesa in piazza a festeggiare dopo una vittoria del genere. L'avrebbero fatto in qualsiasi città", la conduttrice poi ha aggiunto: "Se fossi stata in città avrei tolto la mascherina e mi sarei gettata nella mischia"