Maradona e quella scommessa con Ivkovic ai tempi dello Sporting: "100 euro se ti paro il rigore"

vedi letture

Tomislav Ivkovic, portiere dello Sporting Lisbona nella stagione 89/90 è tornato a parlare dello scontro col Napoli di Diego Armando Maradona in esclusiva, ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Ivkovic, se le dico Napoli-Sporting?

"Ricordo due partite tiratissime. La prima a Lisbona, stadio pieno. Maradona che parte dalla partita perché era rientrato tardi dalle vacanze e non era al top. Entra al 70', capelli da tagliare e barba. Ricordo che lo stadio si fermò in un misto di paura e rispetto. Ci mette poco a mandare Carnevale in porta, io evito il peggio e finisce 0-0. Eravamo ottimisti per il ritorno, il Napoli non sfrutta le sue opportunità, noi ci difendiamo bene e si va ai rigori".

E c'è il primo duello Maradona-Ivkovic

"Ero ottimista, pensavo potessimo vincere. Le cose non si mettono bene e Maradona è l'ultimo a calciare, se segna il Napoli ha vinto. Lo stuzzico: mi avvicino a lui e gli dico: 'Diego, scommetti che ti paro il rigore?'. Lui accetta la scommessa e rilancio: 'Facciamo 100 dollari'. Accetta. Tiro: parato. Si va a oltranza, purtroppo ci è fatale il rigore di Fernando Gomes e il Napoli passa ugualmente il turno".

Maradona ha poi onorato la scommessa?

"Certamente, quel pomeriggio stesso. Prendo i soldi e mi dà pure la sua maglietta".