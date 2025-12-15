Maradona jr boccia Lang: "Non è ancora pronto per fare il titolare! Meglio Politano dal 1'"

Diego Maradona Junior, allenatore e talent di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': “Lobotka è fondamentale perché Elmas, dopo la grande partita con la Juve, ieri era in difficoltà così come contro il Benfica. Scudetto? L’Inter è la grande favorita perché ha tre squadre, questo è fuori discussione.

Spero torni Politano dal primo minuto, a differenza di tante persone che pensano che Lang sia un giocatore che sposta gli equilibri non credo sia ancora così, non è pronto per fare il titolare nel Napoli”.