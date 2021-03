Maradona jr: "Proteste della Roma? Il Regolamento vieta di giocare tre partite di fila fuori casa"

Diego Armando Maradona jr, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma 'Arena Maradona', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC: "Il Napoli viene da un 'importante vittoria a San Siro contro il Milan e, se riuscisse a battere persino la Roma allo stadio Olimpico, potrebbe dirsi più che soddisfatto: sei punti pesanti, in trasferta e contro questi avversari, sarebbero il massimo. Dopo la sosta per le Nazionali, c'è il Crotone in casa e quindi avremo modo di rifiatare un poco".

"Vincere a Roma considerando che l'Atalanta andrà a Verona, la Lazio ad Udine ed il Milan a Firenze, tutte partite non semplici, farebbe una grande differenza.

Stanno girando un po' di polemiche dei romanisti per quanto riguarda il rinvio della partita tra la Juventus ed il Napoli? E' lecito che due società, di comune accordo, chiedano di spostare una gara di campionato. Possono farlo. A chi fa casino, inoltre, vorrei dire che c'è una parte del regolamento di Serie A secondo cui una squadra non può giocare tre partite fuori casa in maniera consecutiva. Questo passaggio è importante e non va trascurato".