Mondiali, Trombetti: "Napoli deludente, ADL a Los Angeles si sarà macerato nel dubbio"

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Mondiale amaro per gli azzurri: De Laurentiis riflette sul futuro dei big.

Le prestazioni dei calciatori del Napoli impegnati al Mondiale non stanno passando inosservate. Tra i protagonisti attesi della competizione figurano Olivera, Lang, McTominay, Lukaku e De Bruyne, ma finora nessuno di loro è riuscito a lasciare un segno significativo. Un rendimento al di sotto delle aspettative che potrebbe alimentare riflessioni anche in chiave mercato, soprattutto considerando il peso tecnico ed economico di alcuni elementi della rosa azzurra. A soffermarsi sull'argomento è stato il professor Guido Trombetti nel suo editoriale pubblicato sulle colonne de Il Mattino.

Trombetti: "De Laurentiis si sarà macerato nel dubbio"

Nel suo intervento, Trombetti analizza senza mezzi termini il rendimento dei giocatori del Napoli al Mondiale: "Napoli deludente al mondiale, potremmo dire. Gilmour infortunato. McTominay non incide. Lukaku inconsistente. E il solo De Bruyne fa intravedere qualche lampo di classe cristallina. Ma anche lui...parva res". L'ex Rettore della Federico II si sofferma poi sulle possibili conseguenze in ottica futura, immaginando le riflessioni del presidente azzurro presente sugli spalti di Los Angeles: "De Laurentiis in tribuna a Los Angeles si sarà macerato nel dubbio. Ha senso tenerli i due che costano un patrimonio? Salutarli entrambi o conservarne uno? Tutto nell'ipotesi che i due, o uno dei due, abbia ammiratori sul mercato. Ciò in attesa di conoscere l'Allegri pensiero". Un tema che potrebbe diventare centrale nelle prossime settimane, quando Massimiliano Allegri sarà chiamato a valutare la rosa e a indicare le proprie priorità in vista della nuova stagione.