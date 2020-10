"Maradona non giocherebbe alla Real Sociedad!", Diego Jr replica ad Alguacil: "Non esageri col vino..."

Diego Maradona Jr, uno dei conduttori di “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc, ha risposto alla provocazione lanciata ieri da Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad avversaria del Napoli stasera in Europa League. “Purtroppo pensavo che le dichiarazioni di Alguacil fossero una bufala – ha detto Diego jr a Radio Crc – e invece il tecnico della Real Sociedad ha detto davvero che nella sua squadra, vista la presenza di Silva, non ci sarebbe posto per mio padre. Ad Alguacil dico di non esagerare con il vino durante i pasti serali”.