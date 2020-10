Real Sociedad, Alguacil a sorpresa: "Maradona farebbe fatica a giocare con noi, qui si lavora e corre"

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha sorpreso tutti in conferenza stampa con queste dichiarazioni: "Maradona farebbe senz'altro fatica a giocare in questa Real Sociedad. Qui bisogna lavorare e correre. Lui aveva qualità in abbondanza, ma il resto non tanto... Abbiamo David Silva, che ha quasi la sua stessa qualità, e lui in più lavora".