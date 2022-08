Marani: “Napoli forte nonostante la rivoluzione. Kvara? Fantastico, non trovo altri aggettivi”

Matteo Marani, dagli studi di Sky, ha parlato del Napoli e dell’ottimo inizio di stagione

TuttoNapoli.net

Matteo Marani, dagli studi di Sky, ha parlato del Napoli e dell’ottimo inizio di stagione: “La cosa che passa sotto traccia nella rivoluzione del Napoli è che ha risparmiato a partire dal monte ingaggi sceso di 15 milioni come aveva chiesto De Laurentiis. La squadra non sembra indebolita ed è stato preso Kvaratskhelia che è fantastico, non trovo un altro aggettivo. Questo fa capire che bisogna avere la capacità di fare scouting anche fuori dai classici campionati”.