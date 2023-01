Marchegiani: "Errore di Rrahmani sul gol? Non voleva farsi anticipare sul primo palo"

TuttoNapoli.net

C'è stato un errore di Rrahmani sul gol di Dzeko? Se n'è dibattuto nello studio di Sky Sport al termine di Inter-Napoli 1-0. Questo il pensiero dell'ex portiere Luca Marchegiani: "Rrahmani non voleva farsi anticipare sul primo palo. Forse sì, si è ritrovato un po' troppo davanti ma non voleva farsi anticipare e sperava magari in un aiuto di Kim alle sue spalle. E invece il sudcoreano era concentrato su Lukaku".