Marchegiani su Insigne: "Ha avuto la sfortuna di condividere la sua esperienza con Hamsik e Mertens"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ dell'adio di Lorenzo Insigne al Napoli: "E' stato un giocatore importante, ha avuto la sfortuna nei suoi 10 anni di Napoli di condividere l’esperienza con alcuni giocatori che hanno lasciato nella gente qualcosa in più di lui, come Hamsik e Mertens. Forse gli hanno tolto forse quella leadership. Mi è piaciuto anche come ha gestito questa situazione, ha visto un'opportunità, ma ha continuato a dare tutto quello che aveva per la squadra senza atteggiamenti condizionati da questi 6 mesi. Al Maradona è stata una bella festa, la gente gli ha dimostrato affetto e lui è stato schietto, sincero e semplice".