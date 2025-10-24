Marchesi: "Il 6-2 col PSV non cambia molto le cose, in una stagione può capitare"

vedi letture

Rino Marchesi, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Il Napoli può giocarsela con tutti, con il PSV è stata una giornata strana, ma non credo che cambi molto le cose, durante la stagione può capitare di tutto. Quando capitano queste partite storte sono coinvolti tutti, la colpa non può andare al singolo”.