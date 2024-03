Marco Rossi: "La Juve non ha un organico superiore al Napoli, il 2° posto è merito di Allegri"

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juventus ha un'impronta consolidata nel tempo, anche per la presenza di Allegri che cerca sempre di ottenere il massimo dai calciatori che ha. Vedendo la rosa della Juventus, dico che non è superiore almeno a 3-4 squadre in Italia, Napoli compreso. Per questo Allegri sta ottenendo il massimo dal materiale umano a disposizione.

C'è la tendenza a criticare troppo il non-gioco della Juventus di Allegri, che però non dispone dei calciatori su cui poteva contare prima. Il Napoli è reduce dal convincente successo col Sassuolo, ma non bisogna trascurare il fatto che il Sassuolo in questo momento è in una situazione complicata, col Napoli sembrava a tratti una squadra già retrocessa. Da quand'è arrivato Calzona però il Napoli si è ritrovato dal punto di vista mentale. La partita con la Juve è aperta a ogni pronostico".