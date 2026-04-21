Marcolin: "Fabregas difficile, aveva già detto no all'Inter. ADL imprevedibile..."

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Dario Marcolin, ex giocatore e capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 8 per parlare di allenatori e delle possibili scelte di De Laurentiis qualora Conte dovesse decidere di salutare a fine stagione: "Le scelte sono due, o l'esperto internazionale o la scelta tipo Sarri, quindi Italiano o altri allenatori, quindi il giovane che fa giocar bene le proprie squadre. Oggi non è facile perché non hai ancora valutato dei nomi. Italiano è un profilo buono, fa giocare bene le squadre, gli piace la fase offensiva, ha esterni larghi, pressing alto e gioca nella metà campo avversaria.

Fabregas aveva già detto no all'Inter e non penso accetterà di venire a Napoli. Poi chiaramente può anche restare Conte, ma dovrebbero cambiare molti giocatori. De Laurentiis potrebbe anche andare da Klopp, un esempio a caso, ma lui questi colpi ce li ha. Mancini-Napoli è un amore che c'è sempre stato ma che non è mai sbocciato".