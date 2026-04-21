Del Genio: “Conte fa populismo con frasi ad effetto! Quella frase non la accettiamo…”

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"Lui arriva con delle frasi semplici: anche quelle che ha detto prima della Lazio è una frase, non è un ragionamento il secondo è il primo dei perdenti'"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha commentato le parole di Antonio Conte nel pre-Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Conte usa quelle frasi che fanno effetto ed è populismo, perché lui arriva con delle frasi semplici: anche quelle che ha detto prima della Lazio è una frase, non è un ragionamento. Non può essere un ragionamento 'il secondo è il primo dei perdenti', al paese mio i ragionamenti sono un'altra cosa e le persone intelligenti devono fare i ragionamenti.

Se si vuole trovare la scorciatoia delle frasi ad effetto, almeno si scelgano delle frasi ad effetto che possano essere consone e commisurate all'ambiente dove le pronunci. Certamente a Napoli quella frase non la possiamo sentire e non la possiamo gradire, perché è una frase che ha portato qualcun altro a vittorie con molte cose che non sono state piacevoli e ci ha creato dei danni. Quindi nella nostra storia e nel nostro DNA non ci può mai essere gradimento per questo tipo di frasi".