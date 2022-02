Marcolin: “Giusto paragonare il Napoli al Manchester City. Vi spiego perché”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore ed opinionista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv. “Il Napoli ha una filosofia di gioco eccellente, il valore della rosa a mio avviso è raddoppiato e penso anche a quello di singoli giocatori, come ad esempio Lobotka e Juan Jesus. Giudico Spalletti un allenatore che migliora il prodotto, gennaio doveva essere il mese difficile e ha fatto 13 punti, a dicembre ha avuto difficoltà non certo per il gioco, quanto piuttosto per le sue assenze. Il Napoli ha numeri impressionanti: 13 clean sheet, possesso palla anche oltre il 70%, ragnatela e verticalizzazioni, gli avversari non possono impensierirti.

Paragonare il Napoli al City è bellissimo e giusto, le due squadre recuperano palla allo stesso modo e subiscono meno tiri in porta, tra possesso e pressing il Napoli indirizza l’avversario dove vuole. Come ha detto Spalletti, il Napoli può davvero vincerle tutte, Luciano lo dice da allenatore innamorato della sua squadra e di cui conosce il valore, è ovvio che non bisogna eccedere e mantiene il giusto profilo, ora ha l’imbarazzo delle scelte”.