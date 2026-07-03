Marcolin: “Ho una sensazione sul modulo che utilizzerà Allegri a Napoli”
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Dario Marcolin ha analizzato il futuro tattico del Napoli con l’arrivo di Massimiliano Allegri, indicando nel 4-3-3 il possibile punto di partenza.
Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Dario Marcolin ha analizzato il possibile assetto tattico del Napoli con l’arrivo di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sulle possibili evoluzioni legate al mercato e alla costruzione della rosa.
Napoli, il possibile sistema di gioco e il ruolo di De Bruyne
“La maggior parte dei moduli che ha utilizzato il Napoli è il 4-3-3. Tutte le squadre che vincono in Europa e che giocano a un livello offensivo importante giocano a quattro. Il ruolo di De Bruyne? Secondo me interno di centrocampo, ma potrebbe fare anche il play, il Lobotka di turno”.
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