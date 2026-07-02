Cagni: “Allegri risultatista? Ca**ate! Napoli fortissimo, si giocherà lo Scudetto con l’Inter”

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Gigi Cagni ha elogiato la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri, definendolo l’allenatore ideale per la rosa azzurra.

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri e per analizzare gli equilibri della prossima stagione di Serie A. Il tecnico ha espresso un giudizio molto netto sia sul nuovo allenatore azzurro sia sulla lotta al vertice del campionato.

Allegri e la corsa Scudetto secondo Cagni

“Il Napoli ha fatto bene a scegliere Allegri come allenatore: è l’uomo giusto. È un tecnico esperto, adatto all’organico che ha il Napoli. Sento dire che è un ‘risultatista’, tutte cazzate. Due anni fa avevo detto che Conte avrebbe vinto lo Scudetto e ora mi sbilancio sulla scelta di Allegri. Quest’anno se la giocheranno Napoli e Inter: saranno solo loro a contendersi lo Scudetto. Non ho dubbi, perché non ce ne sono altre. Milan, Juve, Como e Roma? Nemmeno. Per vincere il titolo e fare le coppe, bisogna avere 23-25 calciatori: non come numero, ma di alto livello. L’Inter già ce l’ha, anche il Napoli, che ha la possibilità di rilanciare diversi elementi. Ditemi voi chi altro potrà avere una rosa di questo tipo”.