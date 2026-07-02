Krol: “Allegri troppo difensivo, il suo calcio non mi piace! Preferisco Sarri, Spalletti o Motta"

Krol: “Allegri troppo difensivo, il suo calcio non mi piace! Preferisco Sarri, Spalletti o Motta"TuttoNapoli.net
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Ieri alle 23:40Le Interviste
di Francesco Carbone
Ruud Krol ha commentato la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri, esprimendo qualche perplessità sul suo stile di gioco

Ruud Krol, ex bandiera del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando la scelta del club azzurro di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. L’ex difensore ha espresso alcune perplessità sul profilo del tecnico, pur riconoscendone esperienza e risultati, sottolineando la necessità di attendere il lavoro sul campo prima di giudicare.

Il giudizio su Allegri e gli olandesi del Napoli

“Allegri è un allenatore che ha avuto successo, ma il suo stile di gioco non mi piace. Preferisco il calcio di Maurizio Sarri o di Luciano Spalletti, o ancora quello di Thiago Motta visto a Bologna. Per me il calcio è divertimento e quello di Allegri a Milano è stato troppo difensivo. Però aspetto di vedere in campo quello che farà con il Napoli prima di giudicare. È un tecnico preparato, è possibile che mostrerà qualcosa di diverso da quello visto al Milan”.

Krol ha poi parlato anche di alcuni connazionali presenti nel Napoli: “Beukema è un buon difensore, ma non è adatto a giocare da terzino o quasi: non puoi schierarlo esterno. A Bologna ha fatto due stagioni fantastiche, ma sempre da centrale in una difesa a quattro, con Motta e con Italiano. Noa Lang è un esterno di qualità, però qualcosa non ha funzionato, non so se sia paura o altro. Quando disse che i tifosi si sarebbero alzati dalla sedia per le sue giocate, non mi pare sia accaduto. Da lui mi aspetto più fatti e meno parole. È stato un po’ troppo sbruffone? Sì, per conquistare il pubblico napoletano bisogna lavorare nel modo migliore in campo, non solo a parole”.