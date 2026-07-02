Krol: “Allegri troppo difensivo, il suo calcio non mi piace! Preferisco Sarri, Spalletti o Motta"

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Ruud Krol ha commentato la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri, esprimendo qualche perplessità sul suo stile di gioco

Ruud Krol, ex bandiera del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando la scelta del club azzurro di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. L’ex difensore ha espresso alcune perplessità sul profilo del tecnico, pur riconoscendone esperienza e risultati, sottolineando la necessità di attendere il lavoro sul campo prima di giudicare.

Il giudizio su Allegri e gli olandesi del Napoli

“Allegri è un allenatore che ha avuto successo, ma il suo stile di gioco non mi piace. Preferisco il calcio di Maurizio Sarri o di Luciano Spalletti, o ancora quello di Thiago Motta visto a Bologna. Per me il calcio è divertimento e quello di Allegri a Milano è stato troppo difensivo. Però aspetto di vedere in campo quello che farà con il Napoli prima di giudicare. È un tecnico preparato, è possibile che mostrerà qualcosa di diverso da quello visto al Milan”.

Krol ha poi parlato anche di alcuni connazionali presenti nel Napoli: “Beukema è un buon difensore, ma non è adatto a giocare da terzino o quasi: non puoi schierarlo esterno. A Bologna ha fatto due stagioni fantastiche, ma sempre da centrale in una difesa a quattro, con Motta e con Italiano. Noa Lang è un esterno di qualità, però qualcosa non ha funzionato, non so se sia paura o altro. Quando disse che i tifosi si sarebbero alzati dalla sedia per le sue giocate, non mi pare sia accaduto. Da lui mi aspetto più fatti e meno parole. È stato un po’ troppo sbruffone? Sì, per conquistare il pubblico napoletano bisogna lavorare nel modo migliore in campo, non solo a parole”.