Ramos al Milan, Ordine svela: “È un profilo che Allegri ha sempre promosso a pieni voti”
Nel corso del suo consueto editoriale per Milannews, il giornalista Franco Ordine, noto tifoso rossonero, è intervenuto anche sul mercato del Milan, svelando un interessante retroscena legato a Massimiliano Allegri, ex allenatore del club e prossimo tecnico del Napoli.
Le idee di mercato tra passato e presente
“A leggere i piani di mercato attuali del Milan sembra che Max Allegri sia ancora a Milanello. Gonçalo Ramos è un profilo che l’allenatore del Napoli ha sempre promosso a pieni voti nei mesi in cui discuteva con la società per preparare il mercato in vista della Champions. Così come, a suggerire le cessioni di Leao, Fofana e Loftus-Cheek, leggo ancora una volta gli stessi orientamenti risalenti al vecchio staff tecnico rossonero. E se i giudizi tra vecchio e nuovo combaciano, probabilmente c’era del giusto in quelle analisi”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro