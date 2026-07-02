Ramos al Milan, Ordine svela: “È un profilo che Allegri ha sempre promosso a pieni voti”

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Franco Ordine ha analizzato le strategie di mercato del Milan, evidenziando una continuità con le idee di Massimiliano Allegri.

Nel corso del suo consueto editoriale per Milannews, il giornalista Franco Ordine, noto tifoso rossonero, è intervenuto anche sul mercato del Milan, svelando un interessante retroscena legato a Massimiliano Allegri, ex allenatore del club e prossimo tecnico del Napoli.

Le idee di mercato tra passato e presente

“A leggere i piani di mercato attuali del Milan sembra che Max Allegri sia ancora a Milanello. Gonçalo Ramos è un profilo che l’allenatore del Napoli ha sempre promosso a pieni voti nei mesi in cui discuteva con la società per preparare il mercato in vista della Champions. Così come, a suggerire le cessioni di Leao, Fofana e Loftus-Cheek, leggo ancora una volta gli stessi orientamenti risalenti al vecchio staff tecnico rossonero. E se i giudizi tra vecchio e nuovo combaciano, probabilmente c’era del giusto in quelle analisi”.