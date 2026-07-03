Cagni: “Il Napoli deve cedere Lukaku, comportamento inaccettabile! Lucca? Lo terrei”
Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte partendo dal futuro di Romelu Lukaku e dalla gestione dei casi più delicati nel calcio moderno. Il tecnico ha espresso una posizione molto netta sul centravanti belga, allargando poi il discorso anche ad altri profili del campionato italiano e alle possibili scelte del Napoli in vista della prossima stagione.
Il giudizio su Lukaku e le riflessioni sul mercato
“Fossi nel Napoli cederei Lukaku. Con me mai più in squadra, se fossi io il tecnico avrebbe chiuso. Il discorso comportamentale lo ritengo fondamentale e, in questo, lui è venuto meno: non ha messo davanti a tutto la maglia del Napoli. Ci stanno i momenti difficili, ma avrebbe dovuto avvisare o chiedere il permesso di andarsi a curare altrove. Non puoi decidere da solo che fare. Da ragazzino mi hanno insegnato due cose: rispetto della società, sì, ma soprattutto dei tifosi. Queste cose non le insegnano più e si vede. Vale lo stesso per Rafael Leão, che pensa di agire come vuole nel Milan. Uno come Leão lo lascio a casa se si comporta così. Idem Lukaku. Tra i tanti rientri dai prestiti terrei Lucca: non è stata una questione tecnica o fisica, il dubbio resta su altro, ovvero se sia in grado mentalmente di giocare in una piazza come Napoli. Come caratteristiche mi piace, ma serve tempo per inquadrarlo psicologicamente. Allegri potrebbe rilanciarlo. Lang? Ha un ruolo diverso. Il primo pensiero è che ho Hojlund e sto bene così”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro