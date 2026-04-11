Serie A, il Parma è la più forte di testa. Ma col Napoli out la miglior torre

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Non solo attacco: il Parma eccelle anche nella fase difensiva quando si tratta di palle alte.

Il Parma, prossimo avversario del Napoli nella 32ª giornata di Serie A, si distingue nella Serie A 2025/26 per un dato statistico particolarmente interessante legato al gioco aereo. I crociati sono infatti la squadra che segna più gol di testa in percentuale: ben il 36,4% delle reti totali (8 su 22) arriva proprio da questo fondamentale, a dimostrazione di una notevole efficacia nelle situazioni su cross e palle inattive. Ai ducali, però, contro la squadra di Conte mancherà il miglior realizzatore nel gioco aereo in tutta la Serie A, lo squalificato Pellegrino ha realizzato ben 5 reti di testa.

Forza aerea anche in difesa

Non solo attacco: il Parma eccelle anche nella fase difensiva quando si tratta di palle alte. È infatti la squadra che ha subito la percentuale più bassa di gol di testa, appena il 10,3% (4 su 39). Un dato che evidenzia grande solidità e organizzazione difensiva, rendendo i ducali una delle formazioni più difficili da colpire nel gioco aereo in tutto il campionato.