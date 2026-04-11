Bazzani: "Il Napoli può fare filotto! Sarebbe ottimo campionato, un'unica differenza con quello passato"

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"Il Napoli ha la potenzialità oggi, anche visto l'entusiasmo che c'è, di poterlo fare questo filotto da qui alla fine, perché ha ritrovato giocatori".

L'ex attaccante Fabio Bazzani, ha parlato ai microfoni del Napoli ai microfoni di DAZN: "E' chiaro che la partita col Milan si è decisa nei cambi, che al Napoli hanno dato energia e impulso offensivo. Quindi Allison Santos su tutti, ma anche Politano oltre il gol, rispetto a quelli del Milan che non sono riusciti invece a incidere. Queste sono armi che il Napoli mette dalla panchina, Conte l'ha gestita in quella maniera. Ovviamente cercando di forzare la partita nel finale, qualora fosse stata in equilibrio come poi è stata".

Filotto possibile

"Il Napoli ha la potenzialità oggi, anche visto l'entusiasmo che c'è, di poterlo fare questo filotto da qui alla fine, perché ha ritrovato giocatori. Ha sofferto talmente durante la stagione la mancanza di tanti giocatori, che ritrovarsi con l'organico al completo, ovviamente tranne Lukaku, gli dà la possibilità di fare comunque sia un filotto che lo porterebbe a fare un ottimo campionato. Perché il Napoli ha i punti dell'anno scorso, quindi la differenza tra quest'anno e l'anno scorso è il rendimento dell'Inter. E' chiaro che forse Conte la domanda se la fa: qualora li avesse avuti tutti dall'inizio, questa squadra avrebbe potuto tenere il passo dell'Inter? Ai posteri la risposta".