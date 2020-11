Marcolin: "Osimhen si sta inserendo, il primo mese è come il primo giorno di scuola"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Osimhen sta facendo un percorso, non lo possiamo giudicare ora. Il tempo gli darà ragione, vedete ora Lozano o Politano. Io lo vorrei sempre anche sul piano dell'aggressività, fa rissa con tutti, non ti regala niente, ma il suo percorso passa da queste difficoltà e l'esperienza. Lui è al primo giorno di scuola, il primo mese nel calcio è come il primo giorno di scuola, ora deve ancora cercare di capire cosa vuole l'allenatore nei vari frangenti".