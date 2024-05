Marcolin: "Questa squadra sembra costruita per un tecnico accostato al Napoli"

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, oggi opinionista, è intervenuto a Canale 8, alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, oggi opinionista, è intervenuto a Canale 8, alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Per assurdo questa squadra è costruita per Pioli perché ha giocatori tecnici che palleggiano e che vanno nell'uno contro uno. Nell'immediato Conte può far ripartire il Napoli per carattere e fase difensiva, ma per caratteristiche tecnica questa squadra sembra già perfetta per Pioli o comunque adattabile per il suo modo di intendere il calcio".