Marcolin: "Si parla solo di Gilmour e Raspa, ma Spinazzola? Che forma! Ha tolto il posto a Olivera"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' ha commentato la corsa al titolo in Serie A: "Innanzitutto, delle tre squadre davanti Conte è l’unico al primo anno, quindi gli altri sono abbastanza ramificati con la squadra e hanno un gioco identificato. Antonio Conte si è ritrovato di fronte a dei cambi di responsabilità e di decisioni che hanno portato il Napoli lì davanti.

Il primo è stato il cambio modulo prima di giocare con la Juventus, adesso tornare a giocare a tre dietro. Quando imposta è a quattro, ma mettere un Raspadori vicino a Lukaku, da che era l’uomo che non serviva più a che è diventato determinante nel progetto. Questi sono passaggi di un allenatore che si sente la squadra addosso, sa quali sono i pregi e i difetti. Per me tutte e tre le squadre davanti hanno passato il momento di difficoltà, ora il calendario farà la differenza. L’Atalanta ci ha abituato a cose stratosferiche ma anche a cali, l’Inter è quella che forse ha più continuità di tutte, il Napoli è solido. Conte èl'allenatore che ha deciso più degli altri. Uno dei giocatori in rampa di lancio - tutti dicono Gilmour e Raspadori - è Spinazzola... Olivera non gioca più per scelta tattica, perché ha recuperato, ma è in uno stato di forma Spinazzola che come fai a tirarlo fuori".