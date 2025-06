Marcolin su De Bruyne: "Dal regista alla seconda punta, ecco dove lo vedrei bene nel Napoli"

L'ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, oggi commentatore televisivo del calcio, ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino, soffermandosi sull'imminente arrivo di Kevin De Bruyne dal Manchester City: "I giocatori forti non hanno bisogno di una posizione, se la vanno a trovare da soli. Io lo vedo bene sia come centrocampista che da seconda punta".

Prosegue quindi nelle sue riflessioni Marcolin: "Avendo tante partite devi avere anche tante soluzioni. Si potrebbe pensare a un bel rombo di centrocampo per far coesistere De Bruyne, Anguissa e McTominay a supporto di due punte forti fisicamente. Se li vuoi tutti insieme, il rombo è l'unico modo. Anche perché De Bruyne in realtà potrebbe fare tutti e quattro i ruoli di quel centrocampo. Volendo anche regista al posto di Lobotka".

Secondo Marcolin tra l'altro De Bruyne non dovrebbe per forza agire a centrocampo: "Lo vedo bene anche come seconda punta, accanto al Lukaku di turno. Non sarebbe assolutamente fuori posto, anzi. E come diceva Mihajlovic, non esiste un modulo vincente o lo farebbero tutti. De Bruyne non deve essere un problema ma una fortuna, mettilo dove vuoi e la soluzione la trova lui. Pensano tutti che abbia finito un ciclo ma sbagliano, i miei anni migliori sono stati tra i 33 e i 35".