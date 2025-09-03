Marcolin su De Bruyne: "Ha bisogno di giocare, deve entrare in condizione"

Il talent di DAZN Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto quest'oggi nel corso di "Radiogoal" in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "Un centrocampo con questi quattro giocatori lo fai adesso perché non sono ancora iniziate le partite di Champions League. Quando giocherai tre partite in una settimana si alterneranno, adesso Conte sta provando cosa possono dare insieme in una partita di campionato. Il problema che quest'anno il Napoli si troverà di fronte spesso una gara come quella con Cagliari con gli avversari che vengono al "Maradona" solo per chiudersi e tu hai bisogno di alternative. Se tu vai a capire gli insostituibili di questa squadra, però, è difficile. Eppure se dovessi trovare un calciatore da lasciare fuori non lo riesci a trovare.

De Bruyne ha bisogno di giocare perché deve entrare in condizione visto che l'anno scorso non ha giocato tanto, probabilmente è quello che ha più bisogno di minuti. Se giochi a Firenze hai bisogno di essere più solido quindi Anguissa non puoi toglierlo, mentre quando hai bisogno di essere più offensivo magari lo puoi far respirare ma nel corso dell'anno di turnazioni ne vedremo tante da parte di Antonio Conte. Avrà fatto una scaletta sulle partite e credo che si cambierà poco contro la Fiorentina e magari si vedrà qualche cambio sensibile contro il Pisa. Oggi la formazione titolare, al di là di Buongiorno che aspettiamo tra i rientranti, è questa compreso Lucca. Hojlund avrà lavorato poco prima di Firenze quindi a quel punto la priorità ce l'ha chi c'era già e che ha potuto lavorare ancora durante questa sosta per perfezionare i movimenti".