Marcolin su Insigne: "ADL ha ragione, la gente ama Mertens perché si fa in 14!"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro Dario Marcolin ha parlato delle parole di ADL su Insigne: "Insigne deve comportarsi da capitano, fare uno scatto in avanti. ADL dice di diventare grande, cosa significa? Essere leader e avere gli atteggiamenti giusti. La gente ama Mertens perché si fa in 14 per fare ottime prove, Insigne invece è sempre sulle punte. Non è leader"