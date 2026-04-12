Marelli approva arbitro e Var: "Giusto non dare rigore al Parma per il tocco di Buongiorno"

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L’episodio da moviola di Parma-Napoli fa discutere, ma secondo Luca Marelli la decisione arbitrale è stata corretta. L’ex direttore di gara, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha chiarito la dinamica del contatto in area, spiegando perché non ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. “Buongiorno tocca col braccio sinistro, ma è un braccio in posizione naturale e poi c’è il tocco di Spinazzola che, da mezzo metro, manda il pallone sul braccio. È stato valutato come pallone inaspettato, perché arriva da distanza ravvicinata, e la palla rimbalza su un braccio in posizione naturale”, ha spiegato Marelli.

Una ricostruzione che evidenzia come la valutazione sia stata influenzata soprattutto dalla brevissima distanza tra i due giocatori e dalla mancanza di volontarietà nel gesto. Elementi chiave che, secondo il regolamento, giustificano la scelta di non intervenire. “Hanno deciso correttamente di far correre, dopo un rapido check con la sala VAR. Interpretazione che mi trova d’accordo”, ha concluso.