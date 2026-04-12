Parma, Cuesta a Dazn: "Che lavoro in difesa, bravi tutti! E grazie ai tifosi"

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Il Parma ferma la corsa del Napoli, con una prova di cuore e carattere. Queste le parole di mister Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN.

Voi non siete in una zona caldissima, ma il Napoli oggi doveva mettere pressione all’Inter. Impressionante l’attaccamento della squadra, quanto è felice di questa cosa? Come è riuscito a entrare nella testa dei giocatori? “Voglio dire grazie ai ragazzi per tutto il lavoro che mettono in campo e ai tifosi che ci hanno dato un grande sostegno. Ci hanno dato una grande mano per correre un metro in più o arrivare un secondo prima, ci ha aiutato. Volevamo regalargli una vittoria per vivere un bellissimo pomeriggio insieme, ma ci prendiamo il punto. Noi dobbiamo impegnarci e vestire la maglia con onore senza guardare dove siamo, l’obiettivo non è raggiunto e dobbiamo lavorare. Il privilegio è essere qua con questi tifosi”.

Una partita perfetta in difesa, ma Strefezza ha comandato le ripartenze. Avete 9 punti sulla terzultima con solo 6 partite, te lo aspettavi? “Io l’ho detto il primo giorno che sono arrivato, non avevo aspettative. Volevo lavorare il meglio possibile per alzare il livello, per questo neanche ci accontentiamo. Devono essere 6 settimane e 6 opportunità per lavorare, perché anche oggi è vero che la concentrazione è stata incredibile, ma allo stesso modo so che la nostra ambizione non finisce qua. Vogliamo avere più la palla e difendere meno, i ragazzi sanno che qualunque sia il contesto devono dare il massimo. Ora mi riempie di orgoglio. Avrei tanti nomi, ma me ne viene solo uno: il gruppo”.

Oggi Elphege ci ha messo 30 secondi per fare assist, l’aveva immaginata così: “Noi quello che chiediamo ai giocatori sono le loro caratteristiche e qualità, a Elphege non possiamo chiedere di essere Pellegrino e viceversa. Devono sfruttare quello che sanno fare, lui ha grande energia e sorriso, si fa voler bene e aiuta i compagni. Ha rinforzato questo gruppo, speriamo che possa avere continuità da ora in poi”.