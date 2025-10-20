Sky, Marchegiani: “De Bruyne sempre più dentro al gioco di Conte, il Napoli paga un’altra cosa”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "De Bruyne gioca in un’altra posizione? La differenza col City è evidente, perché il Manchester ha nella propria metà campo dei calciatori abituati a impostare, cioè è un altro gioco. Allora secondo me De Bruyne sta procedendo bene. Io lo vedo sempre più dentro a quello che è il gioco del Napoli.

La cosa che secondo me sta un po' pagando il Napoli è che rispetto ai momenti migliori, per caratteristiche anche dei giocatori, palleggia di più, abbassa il ritmo e ha perso un po' quella aggressività che l'anno scorso ha fatto la differenza. L'anno scorso, ragazzi, se ci pensate, faceva delle fasi di partite in cui aggrediva gli avversari, attaccava l'area di rigore con determinazione".