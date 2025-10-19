Ds Fiorentina esplode a DAZN: “E’ scandaloso! Perché il VAR lo richiama? Si tuffa, che brutto!”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta col Milan: "Se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var. Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci sentiamo veramente...non so neanche come definirlo. Non si può fare una roba del genere, è scandaloso. Neanche l'ha sfiorato, è un episodio quasi grottesco. E' brutto da vedere, non è una bella immagine, è rimasto per terra mezz'ora. Cade a terra come colpito in maniera incredibile. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria e non ce l'aspettavamo. Non siamo questa come squadra e lo abbiamo dimostrato anche stasera.

Cosa può fare Pioli per uscire da questa situazione?

"Se c'è una persona che ci può togliere da queste situazioni è soltanto Stefano, tutto il resto è colpa mia. Abbiamo una contestazione, ma è solo verso di me: la società mi ha messo a disposizione 90 milioni di euro e io sono l'unico colpevole. La stagione è partita male, abbiamo uno stadio in condizioni pietose ma la stagione è appena iniziata e abbiamo due competizioni da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che deve essere cacciata quella sono io. La nostra convinzione è che l'uomo giusto per noi sia Stefano Pioli".