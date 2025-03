Marilungo: "Raspadori, giusto andare al Napoli. Poi con Osimhen e Lukaku davanti..."

L'ex attaccante Guido Marilungo, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha parlato di un calciatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io mi sono sempre definito un giocatore fastidioso, forse Raspadori ha le mie caratteristiche. Lui è più forte di me. Se Jack ha sbagliato scelte? Dico che se sei un buon giocatore come lui e ti chiama la grande squadra, è giusto andare. Come ha fatto Raspadori. Poi se hai davanti Osimhen e Lukaku, è difficile giocare".

