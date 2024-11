Marino a sorpresa: "Kvara-Neres? Sovvertirei la gerarchia, il georgiano peggio di così non può fare"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TeleVomero: "L’uscita di Kvara ha accentuato un po’ la situazione. Poi c’è un Neres in forma e credo che sia il momento di provare a sovvertire la gerarchia. A Kvara farebbe bene perché per le sue qualità fare peggio non è possibile. Conte? E’ uno sfottò dire che è stato il miglior primo tempo della stagione, poi dice era stanco e poi che Neres si sta allenando bene".