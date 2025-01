Marino approva Conte e ADL su Kvara: "Nessuna colpa, chissà quanto incasserà la famiglia..."

Pierpaolo Marino, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha parlato delle ultime vicende legate al mercato del Napoli: "Le parole di Conte su Kvara? Come dirigente leggo così la situazione: la conferenza dell'allenatore è stata un'emblema alla sincerità e all'onestà. Portare il problema davanti alle telecamere è stata una cosa importante e Conte l'ha fatto bene, però ha esagerato a darsi delle colpe. Davanti a 11 mln di offerta, che ha dimostrato di essere un calciatore moderno e non una bandiera. Il club non poteva accontentare le sue richieste. I calciatori bandiera non mettono in difficoltà l'allenatore o i dirigenti, non tirano i remi in barca in attesa di un rinnovo o di un'offerta. Mi viene da domandarmi da quanto tempo il georgiano o i suoi procuratori avevano in mano l'offerta del PSG.

I tifosi devono applaudire chi lo vende a 75 mln di euro. Se ci fosse stata una disponibilità del calciatore a rinnovare, è chiaro che il Napoli l'avrebbe fatto. Evidentemente non c'era la voglia di prolungare dell'attaccante, questa è la verità. Se avesse continuato la sua avventura a Napoli, probabilmente a fine stagione non avrebbe avuto una valutazione di 75 mln. Sarei curioso di capire il livello delle commissioni in questo trasferimento, rinnovare era impossibile perché tutta la sua famiglia va a guadagnarci dal suo addio.

Erede di Kvara? Alla lista aggiungerei il nome di Dorgu, giocatore mancino di 20 anni che ha dimostrato di saper giocare anche di destro e in più contesti tattici indifferentemente. È un fuoriclasse e, con la liquidità che ci sarebbe, potrebbe essere un'operazione simile a quelle fatte dal mio Napoli. Mi fa riflettere il fatto che Conte, dopo la partita con il Lecce, gli sussurrò qualcosa nelle orecchie".