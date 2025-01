Marino: "E' finito il work in progress. Garnacho? Ad ADL piace stupire, il colpo sarà lui"

Pierpaolo Marino, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato delle ultime vicende legate al mercato del Napoli e della partita vinta dagli azzurri contro la Juventus: “Work in progress del Napoli concluso? C’è stata una progressione della squadra, che ha poi portato a una sublimazione con la partita di Bergamo, avevo detto che sarebbero stati sei mesi di lavoro per Conte e che alla fine di gennaio il work in progress sarebbe terminato con il raggiungimento del massimo della condizione e dell’assemblamento della squadra. Le ultime gare confermano che il lavoro dell’allenatore ha portato i suoi frutti, il Napoli è adesso una squadra leader in tutti i suoi reparti ed è un contesto perfetto.

Il percorso iniziato da Conte nella bufera di Verona lo porterei a Coverciano per illustrarlo agli allenatori del corso. Conte, in ogni partita e allenamento, ha costruito un percorso tecnico, fisico e mentale. Chi gioca 1′ quando entra in campo dà il massimo, anche più di chi è stato titolare tutta la partita. Questo è un segnale importantissimo. Conte è stato un fattore, ma va elogiata anche la squadra: i giocatori hanno recepito il messaggio dell’allenatore e hanno dimostrato, con la loro disponibilità, di essere uomini veri. Un altro momento fondamentale di questa stagione è stato anche l’infortunio di Kvara.

Confronto tra il calendario del Napoli e dell’Inter fino allo scontro del Maradona? Per il Napoli di questo momento storico, il calendario è abbastanza agevole fino alla sfida con l’Inter. Io spero che possa crearsi un distacco, non dimentichiamo che la squadra di Inzaghi ha anche il recupero con la Fiorentina. Dove potrebbe perdere punti l’Inter? C’è lo scontro storico con la Juventus o il derby contro il Milan. Secondo me il calendario dei nerazzurri è il più complicato.

Mercato? Garnacho può essere utile per il progetto azzurro e la prosecuzione della sua crescita. Sarebbe un investimento positivo. Sono della stessa idea di Conte: o arriva lui o gli altri sono soluzioni di ripiego. Nella lista metterei anche Dorgu, ma Garnacho è il mio preferito. Napoli senza acquisti a gennaio? Non vedo questo rischio. A sensazione il colpo importante ci sarà, considerando il rientro di ADL e conoscendo la voglia del presidente di sorprendere e stupire. Secondo me arriverà Garnacho, il club lo sta puntando e alla fine farà un ulteriore sacrificio”.