Marino: “Kvara non stava facendo la differenza, non sarà difficile intervenire"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino: “Futuro senza Kvara? Il Napoli nelle ultime cinque vittorie consecutive ha dimostrato di poter fare a meno di lui. E forse chi lo ha sostituito ha fatto anche meglio. In verità il georgiano nell’ultimo anno e mezzo non ha certo fatto sfraceli.

Quando un giocatore chiede di andare via, soprattutto se porta la cifra giusta, deve essere accontentato. È una regola non scritta dei dirigenti calcistici. Con la cessione di Kvara il Napoli avrà i mezzi e ovviamente ha la competenza giusta per sostituirlo nel modo giusto. Con i soldi e i giocatori giusti sul mercato si può fare un ottimo affare. Non penso che per il Napoli sarà difficile intervenire, e la squadra azzurra non ha l’ansia o la depressione di aver perso un giocatore che negli ultimi tempi stava facendo la differenza”.