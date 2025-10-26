Marino: "La vittoria parte da Conte, il Napoli ha dimostrato carattere, grinta e determinazione"

vedi letture

Pasquale Marino, allenatore, ex tra le altre di Udinese, Spezia e Salernitana ha commentato Napoli-Inter a Tuttomercatoweb: "Il Napoli ha dimostrato carattere. Giocare e vincere così, contro l'Inter che è in grande condizione, vuol dire dimostrare carattere, grinta e determinazione".

La vittoria del Napoli ha un nome: Antonio Conte.

"Parte da lui, sì. Nel bene e nel male i responsabili siamo sempre noi allenatori. Conte ha saputo portare ad una condizione tecnica e mentale di alto livello".

Non ha giocato Lucca...

"Una sorpresa. Ma il Napoli ha dimostrato grande forza fisica e mentale, nonostante qualche infortunio di troppo. McTominay è tornato a fare ciò che faceva l'anno scorso e ha fatto una grande prestazione".

Chi vincerà lo Scudetto?

"C'è molto equilibrio. La Juve sembra meno brillanti di Napoli, Inter, Milan e Roma. Ma c'è ancora tanto equilibrio".