Marino: "Neres? Non si può pretendere tutto e subito. Abbiamo visto di cosa è capace"
Oggi alle 07:15Le Interviste
di Francesco Carbone

L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto ai micorofoni di Televomero. Tra i tanti temi si è soffermato anche su David Neres: "Non si può pretendere tutto e subito, lo scorso anno abbiamo visto cosa è capace di fare, io mi aspetto di più. Come si può rinforzare l'organico? Secondo me a gennaio forse l’acquisto di un centrocampista potrebbe essere la cosa più importante da fare, ma non vedo falle in questa rosa eccetto per eventuali situazioni di emergenza".